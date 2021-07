Malansac Malansac Malansac, Morbihan « Mardis de Pays » – Contes et jouets buissonniers Malansac Malansac Catégories d’évènement: Malansac

Morbihan

« Mardis de Pays » – Contes et jouets buissonniers Malansac, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Malansac. « Mardis de Pays » – Contes et jouets buissonniers 2021-07-20 – 2021-07-20

Malansac Morbihan Malansac Une balade qui vous invite à s’immerger dans la nature à partir de 16h, lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription. Gratuit, dans le cadre des Mardis de Pays.Vous serez accompagnée par une animatrice de l’association Saute Ruisseaux (association de valorisation du Territoire par la randonnée)https://www.facebook.com/sauteruisseau/Pensez à réserver car le nombre de personne est limité Contes et jouets buissonniers avec l’Association Saute Ruisseaux à 16h Une balade qui vous invite à s’immerger dans la nature à partir de 16h, lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription. Gratuit, dans le cadre des Mardis de Pays.Vous serez accompagnée par une animatrice de l’association Saute Ruisseaux (association de valorisation du Territoire par la randonnée)https://www.facebook.com/sauteruisseau/Pensez à réserver car le nombre de personne est limité Droits gérés dernière mise à jour : 2021-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Malansac, Morbihan Étiquettes évènement : Autres Lieu Malansac Adresse Ville Malansac lieuville 47.67761#-2.29531