Projection à 21h30 du film « Roxane » Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d'œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.Merci d'apporter votre siège.Organisé par la Mairie de Berric Animation gratuite dans le cadre des « Mardis de Pays » à l'Etang de Berric

