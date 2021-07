Questembert Questembert Morbihan, Questembert « Mardis de Pays » – Balade nature et fabrication de jouets buissonniers Questembert Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

Questembert

« Mardis de Pays » – Balade nature et fabrication de jouets buissonniers Questembert, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Questembert. « Mardis de Pays » – Balade nature et fabrication de jouets buissonniers 2021-07-20 – 2021-07-20

Balade nature avec l'Association Bille de Bouez à partir de 17hLieu de départ donné lors de la réservation. Pensez à réserver le nombre de place est limité Balade accessible aux poussettes et personnes à mobilités réduitesLes jouets buissonniers seront fabriqués à partir d'éléments naturels collectés respectueusement lors de la balade.Sifflets, bateaux et autres jouets en jonc ou en noisetier sont au programme de cette promenade.Dans le cadre des Mardis de Pays – gratuit Balade nature de 17h à 19h

