Balade autour des plantes comestibles avec dégustation de pesto d'ortie en fin de balade. Départ à 10h, lieu de rendez-vous donné lors de l'inscription. Gratuit, dans le cadre des Mardis de Pays.Vous serez accompagnée par une animatrice de l'association Des Graines et des brouettes Pensez à réserver le nombre de personnes est limité

