« Mardis de Pays » – Atelier découverte des arts du cirque Molac, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Molac.

Molac Morbihan

Si vous avez toujours rêvé de marcher sur un fil, de percer les mystères de la jonglerie ou de tenir en équilibre sur une boule, ces ateliers sont faits pour vous !De par la richesse des différentes activités qui la composent, cette pratique permet de répondre à de nombreuses attentes artistiques et corporelles, de développer l’imaginaire et le sens de la scène, de favoriser la sociabilisation, la confiance en soi et en l’autre.Animés par Guillaume Terry, enseignant diplômé en arts du cirque, ces ateliers sont ouverts à tous.- de 14h00 à 15h00 : atelier pour 4/6 ans (12 places)- de 14h15 à 16h15 : atelier pour 6/12 ans (12 places)- de 16h30 à 17h30 : atelier pour parents/enfants de 3 à 5 ans (10 places) Page Facebook : Cirk’en bottes Dans le cadre des Mardis de Pays. Gratuit

Découverte des arts du cirque pour petits et grands

