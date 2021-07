Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Mardis de l’insolite Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Mardis de l’insolite Monein, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Monein. Mardis de l’insolite 2021-07-27 – 2021-07-27 Lieu-dit Nigri 31 Chemin Lacoste

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 0 0 Mardi 27 juillet, rdv au Domaine Nigri pour les « Mardis de l’insolite » pour un concert de Julie Lambert, chanteuse, qui viendra présenter ses dernières créations.

Après le concert la soirée continue avec une auberge espagnole.

Julie Lambert alias Ruby A est une chanteuse new-yorkaise multi-instrumentiste installée en France qui confirme sa trajectoire hors limites des frontières avec son troisième LP, « Illusionary Exile ». Pour ce Mardi Insolite, les chansons de cet album ainsi que des incontournables de ses albums précédents seront interprétées avec des musiciens dont les influences jazz seront palpables, bien que les genres pop, blues, psyché et folk soient le socle pour les compositions de cette artiste généreuse et aventurière. Mardi 27 juillet, rdv au Domaine Nigri pour les « Mardis de l’insolite » pour un concert de Julie Lambert, chanteuse, qui viendra présenter ses dernières créations.

Après le concert la soirée continue avec une auberge espagnole.

Julie Lambert alias Ruby A est une chanteuse new-yorkaise multi-instrumentiste installée en France qui confirme sa trajectoire hors limites des frontières avec son troisième LP, « Illusionary Exile ». Pour ce Mardi Insolite, les chansons de cet album ainsi que des incontournables de ses albums précédents seront interprétées avec des musiciens dont les influences jazz seront palpables, bien que les genres pop, blues, psyché et folk soient le socle pour les compositions de cette artiste généreuse et aventurière. +33 5 59 21 42 01 Mardi 27 juillet, rdv au Domaine Nigri pour les « Mardis de l’insolite » pour un concert de Julie Lambert, chanteuse, qui viendra présenter ses dernières créations.

Après le concert la soirée continue avec une auberge espagnole.

Julie Lambert alias Ruby A est une chanteuse new-yorkaise multi-instrumentiste installée en France qui confirme sa trajectoire hors limites des frontières avec son troisième LP, « Illusionary Exile ». Pour ce Mardi Insolite, les chansons de cet album ainsi que des incontournables de ses albums précédents seront interprétées avec des musiciens dont les influences jazz seront palpables, bien que les genres pop, blues, psyché et folk soient le socle pour les compositions de cette artiste généreuse et aventurière. OT CdB – Domaine Nigri dernière mise à jour : 2021-07-01 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Monein Adresse Lieu-dit Nigri 31 Chemin Lacoste Ville Monein lieuville 43.27907#-0.5676

Évènements liés