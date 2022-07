MARDIS DE LA CHANSON – LUCIEN CHÉENNE

MARDIS DE LA CHANSON – LUCIEN CHÉENNE, 16 août 2022, . MARDIS DE LA CHANSON – LUCIEN CHÉENNE



2022-08-16 – 2022-08-16 Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Lucien Chéenne a l’originalité qui déborde. Mais une originalité d’historien de la musique populaire. Johnny Cash, Bob Dylan, Hank Williams d’un côté. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Félix Leclerc, de l’autre. Et l’amour sans limite de ses aïeuls folk aussi : Michel Corringe, Jean-Roger Caussimon, Michel Tonnerre. En première partie, découverte de Rat’Shak, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023. Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Lucien Chéenne a l’originalité qui déborde. Mais une originalité d’historien de la musique populaire. Johnny Cash, Bob Dylan, Hank Williams d’un côté. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Félix Leclerc, de l’autre. Et l’amour sans limite de ses aïeuls folk aussi : Michel Corringe, Jean-Roger Caussimon, Michel Tonnerre. En première partie, découverte de Rat’Shak, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville