2022-08-30 – 2022-08-30 Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Dans le prolongement du projet « Chansons de Barbara », Lou Casa propose sa dernière création 'Lou Casa, Barbara & Brel' : des chansons de Brel se jouent en échos à des chansons de Barbara inédites dans le répertoire de Lou Casa ; l'ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues. Leurs histoires d'amants, d'amis, de disparitions, de fraternité ou de révolte y sont au cœur. En première partie, découverte de Magali Michaut, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023.

