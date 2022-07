MARDIS DE LA CHANSON – LA LANGUE DES OMOPLATES, 2 août 2022, .

MARDIS DE LA CHANSON – LA LANGUE DES OMOPLATES



2022-08-02 – 2022-08-02

Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Disons qu’on va faire une lecture de poèmes et qu’on va l’accompagner avec de la musique, parfois piano parfois accordéon et que finalement il n’y a pas besoin de la feuille parce qu’on préfère libérer le corps, on trouve ça plus organique, plus vivant, et que la musique n’est pas un accompagnement, mais une composition spécifique à chaque texte et que les mots et les notes se mélangent de façon à former de véritables morceaux, et la lecture de poèmes devient un véritable concert de poésie… En première partie, découverte de Jane For Tea, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023.

