MARDIS DE LA CHANSON – HDW & PAUL ROGERS, 19 juillet 2022, .

MARDIS DE LA CHANSON – HDW & PAUL ROGERS



2022-07-19 20:30:00 – 2022-07-19

Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Performance de lecture musicale réunissant le slameur HDW et le contrebassiste improvisateur Paul Rogers. Tout les oppose : le premier a 30 ans, est né au Mans et a fait de la langue de Molière son cheval de bataille tandis que le second a 60 ans, a vécu à l’autre bout du monde et ne parle pas français. Mais ça marche. Dès les premières représentations, le duo laisse entrevoir un spectacle protéiforme, inclassable. « Detour » est né. Première partie assurée par la Couveuse de jeunes talents.

