MARDIS DE LA CHANSON – GOVRACHE



2022-07-26 – 2022-07-26

Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant : sa poésie est moderne et son interprétation juste, sincère, incarnée. Le propos est précis, les textes ciselés. Accompagné par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker, Govrache propose un spectacle aussi musical que poétique, oscillant entre slam et hip-hop. En première partie, découverte de Madeleine, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023.

