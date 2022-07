MARDIS DE LA CHANSON – ASHÉO

Concert organisé dans le cadre des Mardis de la chanson. Tout public. Avec ses mots pour unique fusée, ASHÉO nous invite dans son show à faire un voyage musical à travers les étoiles. Mêlant des morceaux trap mélodiques, des sonorités proches du boom-bap et parfois même teintées de pop, ASHÉO et ses deux comparses imprègnent la scène de leur rap onirique à la musicalité rare. En première partie, découverte de Gervaise, en lice pour les présélections de la finale de Le Mans Pop Festival 2023.

