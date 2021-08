Mardis buissonniers : Théâtre “Danse avec ta mère” Lamballe-Armor, 24 août 2021, Lamballe-Armor.

Mardis buissonniers : Théâtre “Danse avec ta mère” 2021-08-24 21:00:00 – 2021-08-24

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor

“Danse avec ta mère” :

Que faire du poids de la famille si ce n’est danser avec ? Sur un parking, terrain de jeu de leurs corps en tension, 6 interprètes, tour à tour femmes, hommes, enfants, parents, transportent leur héritage et leurs proches d’une place à l’autre. Dans une esthétique électro-pop, rythmée et immersive, ils traversent et remuent la famille avec curiosité, tendresse et excès.

Gratuit. Rendez-vous à la Place du bourg de Maroué.

contact@lamballe-armor.bzh +33 2 96 50 94 80 http://lamballe-armor.bzh/

