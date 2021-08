Lamballe-Armor Lamballe-Armor Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Mardis buissonniers à Meslin : Rando, spectacle et concert Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Dès 10h10, admirez le spectacle « Planète mer » pour 50 minutes avec la compagnie les Féés Railleuses

A 18h15, partez en rando-balades dans les landes. Rendez-vous à la chaise de Margot.

dernière mise à jour : 2021-08-05

