Mardis artistiques : Sculpture et modelage de l’argile Nemours, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Nemours. Mardis artistiques : Sculpture et modelage de l’argile 2021-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-13 16:30:00 16:30:00 Centre social 40 A rue des Chérelles

Nemours Seine-et-Marne Nemours Des petits ateliers sont proposés tous les mardis de cette été, des participants viendront proposer des activités manuelles : Modelage de terre par Monique Bigourdan. manif&asso@ville-nemours.fr +33 1 64 78 44 31 http://www.nemours.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

Lieu Nemours Adresse Centre social 40 A rue des Chérelles Ville Nemours