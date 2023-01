Mardinale à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles, 14 février 2023, Merlieux-et-Fouquerolles .

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

2023-02-14 09:00:00 – 2023-02-14 12:00:00

Merlieux-et-Fouquerolles

Aisne

Rendez-vous le mardi 14 février, à Géodomia à 9h, pour la première Mardinale 2023, proposée par l’ADREE sur le thème :

« ZNIEFF, Natura 2000, Réserve Naturelle : tour d’horizon des périmètres environnementaux ».

Le développement des réglementations environnementales et des politiques de développement du territoire a abouti à la multiplication des zonages environnementaux. Ceux-ci sont la traduction d’avancées majeures dans la prise en compte des enjeux environnementaux et permettent aujourd’hui la préservation d’espèces et d’habitats rares, la sauvegarde des paysages et participent à la prévention des risques environnementaux pour les populations humaines. Ainsi, une grande partie du territoire français se trouve concernée par un et bien souvent plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection plus ou moins forte en vertu des différentes réglementations en vigueur. Ceci conduit localement à un empilement des statuts et périmètres qui peut conduire à des confusions voire des conflits entre les réglementations.

Sans faire l’inventaire des périmètres et statuts de protection environnementale, cette Mardinale propose à partir notamment de cas concrets d’appréhender le millefeuille des périmètres de protection, d’en comprendre les fondements et contraintes mais également les perspectives.

Informations au 03 23 80 32 20

+33 3 23 80 32 20

