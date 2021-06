Carantec Carantec Carantec, Finistère Mardi Trans’arts : Tous au port ! Déambulation en fanfare avec Pattes à caisse & Ibis Circus suivis d’un concert sur la plage Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Mardi Trans'arts : Tous au port ! Déambulation en fanfare avec Pattes à caisse & Ibis Circus suivis d'un concert sur la plage 2021-07-27 17:00:00 – 2021-07-27 17:00:00 jardin du verger 4 rue pasteur

Carantec Finistère Carantec

Carantec Finistère Carantec Départ du jardin du verger à 17h. Déambulation jusqu’au port.

Concert à 18 h sur la plage du port ******* Animation gratuite. +33 2 98 67 00 43 http://www.soireestransat.wordpress.com/ Départ du jardin du verger à 17h. Déambulation jusqu’au port.

dernière mise à jour : 2021-06-16

