le mardi 10 mai à 18:30

Laissez vous enivrer par la musique de chambre, musique instrumentale classique du 18 ème au 20 ème siècle, avec un petit ensemble de cordes, bois, cuivres ou percussions et piano. Un Mardi Tout Ouïe musique de chambre à ne pas manquer ! Programme à venir.

Entrée gratuite sur réservation

2022-05-10T18:30:00 2022-05-10T20:00:00

