Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille, 3 mai 2022, Lille. Mardi Tout Ouïe

Conservatoire de Lille, le mardi 3 mai à 18:30

Les écoles de musique de Lille et le Faubourg des musiques se partageront la scène afin de proposer un programme musical éclectique avec de petites formations instrumentales. Ce sera l’occasion de découvrir les disciplines et les esthétiques de ces structures. Un honneur pour ces élèves de se produire sur la scène du magnifique auditorium du conservatoire !

Entrée gratuite sur réservation

Par les écoles de musique et le Faubourg des musiques Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T18:30:00 2022-05-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille lieuville Conservatoire de Lille Lille Departement Nord

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille 2022-05-03 was last modified: by Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille 3 mai 2022 Conservatoire de Lille Lille lille

Lille Nord