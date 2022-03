Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Mardi Tout Ouïe

Conservatoire de Lille, le mardi 5 avril à 18:30

Conservatoire de Lille, le mardi 5 avril à 18:30

Un mardi Tout Ouïe sur la thématique de la musique de chambe **PROGRAMME** Wolfgang MOZART : _quatuor pour flûte et cordes KV, 1er mouvement_ Gustav MAHLER Eugène BOZZA : _duo pour flûte & guitare_ Antonin DVORAK : _Terzetto pour trio à cordes_ Darius MILHAUD : _trio pour deux violons et piano, 2e mouvement_ Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY : _quatuor pour violon, alto, violoncelle & piano op. 1_

