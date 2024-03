Mardi soir au bord de l’eau Ligny-le-Ribault Ligny-le-ribault, mardi 3 septembre 2024.

Mardi soir au bord de l'eau Ce rendez-vous au bord de l'eau vous permettra de découvrir l'environnement d'une autre façon. Nous partirons sur les chemins au crépuscule pour essayer de voir et d'entendre la nature qui se révei… Mardi 3 septembre, 19h30 Ligny-le-Ribault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-03T19:30:00+02:00 – 2024-09-03T21:30:00+02:00

Fin : 2024-09-03T19:30:00+02:00 – 2024-09-03T21:30:00+02:00

Ce rendez-vous au bord de l’eau vous permettra de découvrir l’environnement d’une autre façon. Nous partirons sur les chemins au crépuscule pour essayer de voir et d’entendre la nature qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons…

Ligny-le-Ribault Ligny-le-ribault

Sologne Nature Environnement