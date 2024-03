Mardi Quiz – IA Quai des Savoirs Toulouse, mardi 4 juin 2024.

Mardi Quiz – IA Venez jouer lors de notre soirée quiz exceptionnelle sur le thème de l’IA, mardi 4 juin ! Mardi 4 juin, 18h30 Quai des Savoirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T18:30:00+02:00 – 2024-06-04T19:30:00+02:00

Le Quai des Savoirs et le Science Comedy Show s’associent pour vous proposer un rendez-vous inédit, fun et convivial : le Mardi Quiz !

Connectez vos neurones, aiguisez votre esprit critique et basculez en mode afterwork : rendez-vous au Quai des Savoirs pour une soirée 100 % challenge et bonne humeur !

Affrontez-vous sur la thématique de l’intelligence artificielle, pour tester vos connaissances et découvrir les usages, les potentialités et les impacts de cette technologie sur nos vies.

Mardi Quiz du 4 juin :

(intervenant à venir)

Le petit plus :

Le Café Euclide sera ouvert en amont pour s’échauffer tranquillement et en suivant pour débriefer en trinquant !

NOTA BENE :

Pour participer au quiz il faudra avoir avec soi son téléphone portable bien chargé afin de pouvoir rejoindre le jeu et le système de vote. Le jeu démarre à 18h30 mais tous les participants sont invités à être là à 18h15 au plus tard, pour prendre le temps de s’installer et tester le système de vote sur leur téléphone.

+ d’infos :

Sur inscription, gratuit

Lieu de rendez-vous : Agora du Quai des Savoirs, jauge de 80 personnes maximum

De 18h30 à 19h30

Les dates :

Quatre soirées vous attendent au Quai des Savoirs pour ce cycle Mardi Quiz et IA :

mardi 5 mars 2024

mardi 9 avril 2024

mardi 7 mai 2024

mardi 4 juin 2024

—

Crédit image : Teddy Bélier

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse

mardi quiz