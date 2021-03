Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Mardi Papote | Ti Numerik Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Mardi Papote | Ti Numerik, 16 mars 2021-16 mars 2021, Rostrenen. Mardi Papote | Ti Numerik 2021-03-16 12:30:00 – 2021-03-30 13:30:00

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Chaque mardi à Ti Numerik, ramenez votre déjeuner et venez faire connaissance avec l’invité du jour de manière informelle et conviviale de 12h30 à 13h30 : 2 mars : Tous vers l’emploi avec Laurence & co

9 mars : Mange tes fleurs avec Sabrina

16 mars : Brezhoweb avec Dewi

23 mars : Pays COB (Centre Ouest Bretagne), conseil de développement avec Aurore

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Lieu Rostrenen Adresse Ville Rostrenen