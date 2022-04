Mardi-papote en breton à Rostrenen Ti Numerik (Rostrenn – Rostrenen) Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti Numerik (Rostrenn – Rostrenen), le mardi 26 avril à 12:30

En plus c’est mardi et donc le jour du marché ?.

Gratuit

Apportez votre sandwich et venez parler breton ou l’écouter pendant la pause de midi à Ti Numerik, l’espace de co-working de Rostrenen ! Nicolas et Florie seront heureux de faire votre connaissance ! Ti Numerik (Rostrenn – Rostrenen) 9 place du Général de Gaulle, 22110 Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

2022-04-26T12:30:00 2022-04-26T13:30:00

