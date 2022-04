Mardi Papote | e brezhoneg Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Mardi Papote | e brezhoneg Rostrenen, 26 avril 2022, Rostrenen. Mardi Papote | e brezhoneg Rostrenen

2022-04-26 12:30:00 – 2022-04-26

Rostrenen Côtes d’Armor Tous les mardis midis de 12h30 à 13h30, rendez-vous à Ti Numerik pour partager la pause du déjeuner.

Faites connaissances avec les coworkers réguliers et les invités. Ce mardi : avec Nicolas et Florie en langue bretonne !

