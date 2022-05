Mardi musique : Soluna – Jazz Oriental Munster, 3 mai 2022, Munster.

Mardi musique : Soluna – Jazz Oriental Munster

2022-05-03 19:00:00 – 2022-05-03 21:00:00

Munster Haut-Rhin

Après le vif succès de la dernière soirée offerte par les élèves de l’École de Musique et de Danse de la Vallée de Munster, le prochain Mardi Musique Munster sera consacré comme de tradition en ce mois de mai dans la vallée, au Jazz !

Ce mardi 3 mai à 19h00, la salle de la Laub (1er étage) accueillera le duo SOLUNA composé de Jean-Pierre Rudolph et Thomas Vandevenne.

SOLUNA est né de la rencontre de deux musiciens au parcours atypiques et aux influences multiples. Ces deux amis se sont connus dans les années 80 alors qu’ils étaient étudiants au département Jazz du conservatoire de Strasbourg. Après 30 ans de métier, ils se sont retrouvés et ont partagés l’envie de créer ce duo, assumant ensemble la direction musicale, les arrangements et les compositions. Les cordes et les peaux s’entremêlent pour interpréter des musiques des rives méditerranéennes et d’ailleurs, en empruntant des chemins parfois vagabonds pour définir et affiner une identité sonore propre au groupe. Le répertoire, en plus de compositions personnelles, revisite pour se les réapproprier des pièces de différents compositeurs ainsi que des morceaux traditionnels de différents pays, un dosage entre écriture et improvisation le tout teinté de couleurs et de sons “oriental jazz”.

La soirée se terminera par un verre de l’amitié partagé avec les artistes du soir.

L’école de musique et de danse vous convie à une agréable soirée musicale.

