Mardi musique : printemps des jeunes talents

2022-04-05 19:00:00 – 2022-04-05 21:00:00

Munster

EUR L’Ecole de Musique et de Danse de la Vallée de Munster propose pour son prochain Mardi Musique Munster du mois d’avril une soirée dédiée aux « Jeunes Talents ». Des musiciens et danseurs prometteurs qui vont se lancer sur scène pour partager avec le public le fruit de leur travail assidu. Première expérience pour certains, ce rendez-vous à ne pas manquer invite à passer une soirée pleine d’enthousiasme et de fraîcheur pour fêter le printemps !

La chorale d’enfants « Clé des chants » de l’harmonie d’Eguisheim et les chorales de l’EMDV, les groupes de Musiques Actuelles, ainsi que les formations créées pour l’occasion, proposeront un programme varié : des clarinettes à la batterie, en passant par la voix, les flûtes traversières, guitare électrique, guitare basse et chant soliste, balayant tous les répertoires, du classique au rock endiablé.

L’ensemble de clarinettes et l’ensemble de flûtes traversières interpréteront successivement deux pièces de leur répertoire. Suivront des élèves solistes : Sacha et Lancelot au chant, qui interprèteront successivement « Se l’aura spira » et « Stomp ». Marion au saxophone et son frère Martin à la trompette joueront successivement une pièce de Jacobs « Anhée à Dinant », et « Jasmin » du compositeur Jérome Naulais. Baptiste et Andréa au piano s’illustreront dans la lettre à Elise de Beethoven et la mazurka de Tchaïkovski. La danse classique sera également à l’honneur grâce à la représentation de Chloé, qui proposera la variation de Naïla, extrait du ballet « La Source » de Minkus. Les chorales d’enfants et d’ados proposeront elles un répertoire de musiques actuelles entraînantes donnant l’envie de poursuivre la danse. L’ensemble de rock dirigé par le professeur de guitare électrique Pascal Schgier, profitera de cet élan pour endiabler encore plus l’atmosphère.

Cette soirée aura lieu le 5 avril à 19h00 à Espace Culturel Saint Grégoire et comme toujours, l’entrée est libre (plateau) et en fin de soirée, le verre de l’amitié fera rimer musicalité avec convivialité.

