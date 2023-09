Cet évènement est passé Mardi j’ai Scrabble Bibliothèque Louise Michel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Mardi j'ai Scrabble Bibliothèque Louise Michel Paris, 19 septembre 2023, Paris.

de 15h00 à 16h00

Le mardi 28 novembre 2023

de 15h00 à 16h00

Le mardi 14 novembre 2023

de 15h00 à 16h00

Le mardi 31 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

Le mardi 17 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

Le mardi 03 octobre 2023

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Passion Scrabble : ne ratez pas notre rendez-vous bimensuel à Louise Michel ! Pourquoi

venir jouer au Scrabble à la bibliothèque Louise Michel, me direz-vous? Parce que jouer est un des

plaisirs de la vie ;

plaisirs de la vie ; Pour vous mesurer à d’autres

addicts du Scrabble ;

addicts du Scrabble ; Pour faire connaissance autour

d’un petit café ou thé dans votre bibliothèque de quartier … Ne ratez-pas

notre rendez-vous bimensuel. Nous nous chargeons du café, ramenez votre jeu de

Scrabble, pour que tout le monde puisse participer. À vos

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-louise-michel-6320 +33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel

Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

