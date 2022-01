Mardi gras party à Trôo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Troo

Mardi gras party à Trôo Troo, 26 février 2022, Troo. Mardi gras party à Trôo Troo

2022-02-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-26 17:00:00 17:00:00

Troo Loir-et-Cher Troo Mardi gras party à Trôo. Au programme de l’après-midi : ateliers maquillage de 14h à 16h30, une parade dans le village de 14h30 à 16h, un concours du meilleur déguisement enfant à 16h30 (participation 1€) avec délibération à 17h, une buvette et un stand de gâteaux, crêpes gaufres et bonbons. Conjointement avec l’association des parents d’élèves ARPIT, Trôo Tourisme fêtera cela avec les enfants déguisés ! trootourisme41@gmail.com +33 2 54 72 87 50 https://trootourisme.jimdo.com/ Mardi gras party à Trôo. Au programme de l’après-midi : ateliers maquillage de 14h à 16h30, une parade dans le village de 14h30 à 16h, un concours du meilleur déguisement enfant à 16h30 (participation 1€) avec délibération à 17h, une buvette et un stand de gâteaux, crêpes gaufres et bonbons. Pixabay

Troo

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Ville Troo lieuville Troo Departement Loir-et-Cher

Troo Troo Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troo/

Mardi gras party à Trôo Troo 2022-02-26 was last modified: by Mardi gras party à Trôo Troo Troo 26 février 2022 loir-et-cher Troo

Troo Loir-et-Cher