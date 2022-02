Mardi Gras Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

Mardi Gras Visite & Sens Mardi 1er mars 17h-18h À l’occasion de Mardi Gras, le Musée des instruments à vent vous propose une visite de ses collections, à la lumière des lampes torches. Mardi Gras étant un jour de fête et de carnaval, des musiques issues du _Carnaval des animaux_ de Camille Saint-Saëns ainsi que d’autres musiques festives seront diffusées toutes lumières éteintes.

Gratuit, sur inscription

