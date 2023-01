MARDI GRAS DEFILÉ DE CARNAVAL Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte

MARDI GRAS DEFILÉ DE CARNAVAL Saulxures-sur-Moselotte, 25 février 2023, Saulxures-sur-Moselotte. Dans les Rues de Saulxures sur Moselotte, Rue d'Hamoir sur Ourthe, Saulxures-sur-Moselotte, Vosges.

2023-02-25 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-25 19:00:00 19:00:00

Défilé déguisé dans les rues de Saulxures avec l'Orchestre Oleocada. bibliotheque@saulxures-sur-moselotte.fr +33 3 29 24 52 13

