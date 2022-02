Mardi Gras au Citélium Château-Thierry, 1 mars 2022, Château-Thierry.

Mardi Gras au Citélium Château-Thierry

2022-03-01 – 2022-03-01

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

10 10 Le 1er Mars dès 18h, Citélium organise une soirée déguisée au bassin et au fitness.

Profitez ainsi des 2 cours aquatiques et des 4 cours de fitness. Et tout cela dans une ambiance digne des plus grands carnavals !

+33 3 23 71 89 00

Citelium

Château-Thierry

