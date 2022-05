Mardi Figeacteurs : à la découverte des noyers de Chloé Béduer Béduer Catégories d’évènement: Béduer

Lot

Béduer Lot Béduer Rendez-vous au lieu-dit La Vaysse 46100 Béduer (passer sous le château, prendre la direction Carayac, tourner à gauche avant les étangs et suivez le fléchage !). Covoiturage possible depuis Figeac

A partir de 18h00 Le déroulé : 18h00-18h30 : accueil et actualités Figeacteurs 18h30- 19h15 : visite 19h15-20h00 : dégustation Pour ce mardi Figeacteurs de juin nous vous invitons à venir rencontrer la team des Noyers de Chloé.

Pour ce mardi Figeacteurs de juin nous vous invitons à venir rencontrer la team des Noyers de Chloé.

Nuciculteurs passionnés, engagés et indépendants ils vous feront découvrir leur noyeraie et déguster leurs produits.

