MARDI EN SCENE Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, mardi 20 février 2024.

MARDI EN SCENE Venez partager en toute convivialité un déjeuner spectacle au Théâtre ! Mardi 20 février, 12h00 Théâtre Lisieux Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-20T12:00:00+01:00 – 2024-02-20T14:00:00+01:00

Fin : 2024-02-20T12:00:00+01:00 – 2024-02-20T14:00:00+01:00

Chaque 3ème mardi du mois entre 12h et 14h, l’Association des Amis du Théâtre Lisieux Normandie s’empare du foyer bar du Théâtre et vous propose un déjeuner spectacle. Venez partager en toute convivialité un repas au rythme d’un concert, d’une lecture ou d’un stand up !

Dates : 19 septembre / 17 octobre / 21 novembre / 19 décembre

16 janvier 2024 / 20 fevrier 2024 / 19 mars 2024 / 16 avril / 21 mai 2024

20 février : « Trio d’anches : le Pantagrulair » avec Rémi Christophe (Hautbois), Catherine Mousset (Clarinette) et Bruno Godard (Basson)

Plus d’informations au 06.81.52.96.23 ou par mail : at.lisieuxnormandie@gmail.com

Repas :

plat chaud + dessert traiteur : 14 € (à commander en amont auprès de l’association)

sinon possibilité d’amener son pique nique

Spectacle :

GRATUIT pour les adhérents à l’association des Amis du Theatre

5 € pour les non adhérents

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.81.52.96.23 »}] [{« link »: « mailto:at.lisieuxnormandie@gmail.com »}]

