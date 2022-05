Mardi en fanfare – “Celest On the Bayou”., 16 août 2022, .

Mardi en fanfare – “Celest On the Bayou”.

2022-08-16 19:00:00 – 2022-08-16 20:00:00

Formation acoustique et déambulatoire, Celest on the Bayou s’invite – s’impose – dans l’espace urbain.

Jazz New Orleans, swing, chants traditionnels venus de l’autre côté de l’Atlantique. Avec la rue comme terrain de jeu,

Celest on the Bayou surgit et vous appelle à

danser, à chanter et à festoyer en fanfare !

19h – En déambulation – départ Place Marland.

Renseignements auprès de l’office culturel au 02 33 70 60 41.

dernière mise à jour : 2022-05-19