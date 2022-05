Mardi en fanfare avec Skyzophonik à Saint-Pair-sur-Mer, 23 août 2022, .

Mardi en fanfare avec Skyzophonik à Saint-Pair-sur-Mer

2022-08-23 – 2022-08-23

SKYZOPHONIK #FANFARE HIPHOP

Avec sa talentueuse section cuivre et ses percussion sénergiques, ils redonnent vie à la tradition de la fanfare en visitant les champs musicaux du groove hiphop, de la démence jazz new-orleans et de l’énergie rock dans un grand festin sonore.

Inspirée d’artistes comme Youngblood BrassBand, Louis Armstrong ou encore Trombone Shorty, cette fanfare de pocherennaise est prête à faire chavirer le public.

Une instrumentation raffinée, une rythmique intraitable et un chant scandé haut et fort marquent la singularité de ce collectif de six musiciens.

Renseignements auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41.

Gratuit.

