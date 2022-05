Mardi en fanfare avec Samba Swing N’ Roll, 2 août 2022, .

Mardi en fanfare avec Samba Swing N’ Roll

2022-08-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-02 20:00:00 20:00:00

Mardi en fanfare – ” SAMBA SWING N’ROLL” Les pistons ne tournent qu’aux rebonds et sons de ces furibonds ! Samba do Brasil, Swing Manouch, Blues, Rock 70’s, Jazz ou encore Chansons… Alextrem et Juliàn expérimentent avec vous l’entraînement musical de cette machine infernale !

Renseignements auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41.

Mardi en fanfare – ” SAMBA SWING N’ROLL” Les pistons ne tournent qu’aux rebonds et sons de ces furibonds ! Samba do Brasil, Swing Manouch, Blues, Rock 70’s, Jazz ou encore Chansons… Alextrem et Juliàn expérimentent avec vous l’entraînement musical…

Mardi en fanfare – ” SAMBA SWING N’ROLL” Les pistons ne tournent qu’aux rebonds et sons de ces furibonds ! Samba do Brasil, Swing Manouch, Blues, Rock 70’s, Jazz ou encore Chansons… Alextrem et Juliàn expérimentent avec vous l’entraînement musical de cette machine infernale !

Renseignements auprès de l’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer au 02 33 70 60 41.

dernière mise à jour : 2022-05-07 par