Mardi en chanson avec La Jarry

Mardi en chanson avec La Jarry, 19 juillet 2022, . Mardi en chanson avec La Jarry

2022-07-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-19 22:00:00 22:00:00 Mardi en chanson " LA JARRY". Quatre musiciens orléanais, dont deux sont frères et membres fondateurs, forment La Jarry, groupe emblématique de la scène rock française avec ses 22 ans d'existence ! Présent sur de nombreuses scènes de festivals et de salles, ils s'arrêtent à Saint-Pair nous livrer leur sixième album ''Superepok''. Une chance ! 20h30 | Place Charles de Gaulle. Renseignements auprès de l'office culturel au 02 33 70 60 41.

