MARDI DU SQUARE THIBAUD – SPECTACLE MUSICAL : « QUAND LE CHAT N’EST PAS LÀ, ÇA PART EN LIVE », 12 juillet 2022, .

MARDI DU SQUARE THIBAUD – SPECTACLE MUSICAL : « QUAND LE CHAT N’EST PAS LÀ, ÇA PART EN LIVE »

2022-07-12 – 2022-07-12

Chansons originales ayant pour thème la nature, l’amitié, le respect et la différence, l’école, et bien sûr la joie, l’amusement et beaucoup de second degré ! Un concert durant lequel la complicité de nos deux amis va être mise à rude épreuve. Pas de doute, ça risque bien de bien partir en LIVE !

Spectacle pour jeune public

en cas de mauvais temps à la salle des Fêtes

