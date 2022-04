MARDI DU SQUARE THIBAUD – « CÔTE À CÔTE » AVEC LES BALBUTIÉS, 2 août 2022, .

MARDI DU SQUARE THIBAUD – « CÔTE À CÔTE » AVEC LES BALBUTIÉS

2022-08-02 – 2022-08-02

Vous êtes en plein milieu de l’Océan, les mouettes chantent, le soleil brille. Certes, le bateau sur lequel vous avez embarqué a heurté un rocher et pourrait bien couler… Mais gardez le sourire : car nous, Loïc et Nicole, personnel de bord de cette croisière, sommes là pour vous raconter une histoire. Et pas n’importe laquelle ! Celle de ces deux îles que vous pouvez apercevoir au loin et de leurs habitants : Archibald et Aglaé. Deux solitaires qui s’ignorent et qu’une simple histoire de chaussette va rapprocher…

Utilisant notre bateau comme terrain de jeu, avec la complicité du théâtre d’objets, du jeu burlesque, de cascades involontaires et d’effets très spéciaux, nous vous proposons un voyage époustouflant avec vue sur l’horizon.

Et le tout, en musique, grâce à Richard, le chef mécano !

En cas de pluie, le spectacle est transféré à la salle des Fêtes.

Spectacle pour tout public dans un cadre de verdure.

Vous êtes en plein milieu de l’Océan, les mouettes chantent, le soleil brille. Certes, le bateau sur lequel vous avez embarqué a heurté un rocher et pourrait bien couler… Mais gardez le sourire : car nous, Loïc et Nicole, personnel de bord de cette croisière, sommes là pour vous raconter une histoire. Et pas n’importe laquelle ! Celle de ces deux îles que vous pouvez apercevoir au loin et de leurs habitants : Archibald et Aglaé. Deux solitaires qui s’ignorent et qu’une simple histoire de chaussette va rapprocher…

Utilisant notre bateau comme terrain de jeu, avec la complicité du théâtre d’objets, du jeu burlesque, de cascades involontaires et d’effets très spéciaux, nous vous proposons un voyage époustouflant avec vue sur l’horizon.

Et le tout, en musique, grâce à Richard, le chef mécano !

En cas de pluie, le spectacle est transféré à la salle des Fêtes.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par