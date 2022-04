MARDI DU SQUARE THIBAUD – CONTE DÉCALÉ « DONJON ET PIGEON » La Bernerie-en-Retz, 19 juillet 2022, La Bernerie-en-Retz.

MARDI DU SQUARE THIBAUD – CONTE DÉCALÉ « DONJON ET PIGEON »

2022-07-19

La Bernerie-en-Retz

Une histoire très simple.

Celle de deux conteuses qui viennent raconter une histoire de princesse… Encore une ! Et oui.

La princesse Benjandra a 16 ans et comme toutes les princesses, elle se voit offrir pour son anniversaire un donjon dans lequel elle doit rester enfermée, prisonnière jusqu’à ce qu’un prince, forcément charmant, vienne la délivrer pour qu’ils vivent très très très heureux, très très très longtemps, qu’ils aient plein plein plein d’enfants…etc… gna gna gna.

Mais… mais… quelques accidents bienheureux (ou pas) pourraient venir perturber ce destin tout tracé…

Un spectacle tout en simplicité et en connerie par 2 comédiennes et une valise.

Sous ses airs de conte doucement féministe, ce spectacle fait l’apologie du tout avec rien ou comment l’imagination fait naître la création et la jubilation.

En cas de mauvais temps le spectacle aura lieu à la salle des Fêtes.

Spectacle pour tout public dans un cadre de verdure.

animation@mairie-labernerie.fr +33 2 40 82 70 56 http://www.mairie-labernerie.fr/

La Bernerie-en-Retz

