2022-04-19 18:30:00 – 2022-04-19

Munster Haut-Rhin Un moment d’échanges pour réussir son fleurissement en toute saison. Bien choisir les végétaux, savoir adapter le soin et l’entretien à la situation.

Par Thierry Mangold, de l’association « Jardins et Nature » de Luttenbach. Adultes / 1h30 Entrée libre Table-ronde : réussir son fleurissement… +33 3 89 77 24 43 Un moment d’échanges pour réussir son fleurissement en toute saison. Bien choisir les végétaux, savoir adapter le soin et l’entretien à la situation.

Par Thierry Mangold, de l'association « Jardins et Nature » de Luttenbach. Adultes / 1h30 Entrée libre

