Mardi du Parc des ballons ‘Quiétude attitude, vous connaissez ?’ Munster Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Munster

Mardi du Parc des ballons ‘Quiétude attitude, vous connaissez ?’ Munster, 21 février 2023, Munster . Mardi du Parc des ballons ‘Quiétude attitude, vous connaissez ?’ 1 Cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

2023-02-21 18:00:00 – 2023-02-21 20:00:00 Munster

Haut-Rhin Quiétude attitude, vous connaissez ? En hiver, la quiétude de la faune de montagne est un enjeu majeur sur le massif. En effet, avec la neige et le froid, l’hiver est une période de disette alimentaire et, bien qu’adaptée aux conditions rudes, la faune est vulnérable et puise dans ses réserves à chaque dérangement. Voyons ensemble comment adapter nos pratiques lors de nos sorties dans la nature en hiver pour éviter de déranger la faune tout en pratiquant son sport favori ou en admirant la grandeur des paysages. Présentation du programme Quiétude attitude. Avec Antoine André du PNRBV Tout public / Gratuit, sur inscription Médiathèque de la Vallée de Munster Quiétude attitude, vous connaissez ? +33 3 89 77 24 43 Munster

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse 1 Cour de l'Abbaye Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Mardi du Parc des ballons ‘Quiétude attitude, vous connaissez ?’ Munster 2023-02-21 was last modified: by Mardi du Parc des ballons ‘Quiétude attitude, vous connaissez ?’ Munster Munster 21 février 2023 1 Cour de l'Abbaye Munster Haut-Rhin Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin