Mardi du Droit Campus Pey Berland Bordeaux

Gironde

Mardi du Droit

Campus Pey Berland, le mardi 12 avril

Campus Pey Berland, le mardi 12 avril à 18:30

M. Christophe JAMIN, docteur en droit et agrégé de droit privé et sciences criminelles, a été avocat pendant 6 ans et exerce actuellement en tant que professeur à Sciences Po. Il vient nous parler de son roman, “Passage de l’union”. Cette conférence débat sera modérée par le professeur en histoire du droit et des institutions, Nader HAKIM. Inscription obligatoire par mail : [sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr](mailto:sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr) Amphi Ellul, Pôle Juridique et Judiciaire Les Mardis du Droit #10 Campus Pey Berland 35 place Pey Berland Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T18:30:00 2022-04-12T20:00:00

