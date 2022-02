Mardi du droit #9 – Juliette Mel Campus Pey Berland Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’autrice, avocate et femme de loi, a interviewé 17 femmes brillantes, qui font carrière dans le droit : magistrate, politique, avocate… Elle nous présente leurs parcours, leurs réussites et également les difficultés qu’elles ont pu rencontrer. La modération sera assurée par Véronique Bertile, Maître de conférences à l’université de Bordeaux. >> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/DO45d9P](https://cutt.ly/DO45d9P) > Inscription obligatoire par mail : [sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr](mailto:sophie.pedrosa@u-bordeaux.fr) > Pass vaccinal obligatoire En cette journée internationale des droits des femmes, cette nouvelle édition des Mardis du droit accueillera Juliette Mel pour son livre « Femmes de loi ». Campus Pey Berland 35 place Pey Berland Bordeaux Triangle d’Or Gironde

