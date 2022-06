Mardi découvertes : Château de Mauvilly et fromages d’Origny Mauvilly Mauvilly Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vous visiterez le château de Mauvilly avec sa tour de défense, son chemin de ronde et sa chapelle. puis vous partirez pour Origny-sur-Seine à la découverte de l’élevage laitier de la fromagerie des Marronniers et terminerez par une dégustation de fromages.

Rendez-vous à 15h à l’entrée du château de Mauvilly, 2 chemin du Château

Tarifs : 3-6€

Réservations et paiements obligatoires au plus tard midi la veille : 00 33 (0)3 80 91 13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr

