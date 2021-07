Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Mardi de l’orgue Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Mardi de l’orgue Fécamp, 10 août 2021-10 août 2021, Fécamp. Mardi de l’orgue 2021-08-10 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-10 place des ducs Richards Abbatiale de la Sainte-Trinité

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Festival Les « Mardi de l’orgue » à l’église abbatiale de la Sainte Trinité

Orgue et flûte traversière

Mardi 10 août 2021 à 20 H 30

Régis FEUILLOLEY : organiste à l’église abbatiale Sainte Trinité de Fécamp

Isabelle HUREAU : flûte traversière

Eglise abbatiale Sainte Trinité de Fécamp

Participation aux frais 8€ – Programme offert – Libre étudiants & mineurs dernière mise à jour : 2021-07-09 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

