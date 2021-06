Lasseube Lasseube Lasseube, Pyrénées-Atlantiques Mardi de l’insolite au Domaine Coustarret Lasseube Lasseube Catégories d’évènement: Lasseube

Pyrénées-Atlantiques

Mardi de l’insolite au Domaine Coustarret Lasseube, 10 août 2021-10 août 2021, Lasseube. Mardi de l’insolite au Domaine Coustarret 2021-08-10 19:30:00 – 2021-08-10 Domaine Coustarret Chemin Ranque

Lasseube Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Conte animé avec Maïda Gouraya agrémenté d'une dégustation de spécialités sucrées et chocolatées. Principe Auberge Espagnole, prévoir un pique-nique. +33 5 59 21 72 66 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lasseube, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lasseube Adresse Domaine Coustarret Chemin Ranque Ville Lasseube lieuville 43.23155#-0.44573