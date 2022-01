Mardi de l’INA : Toiles Étoiles, Picasso et la danse Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mardi de l’INA : Toiles Étoiles, Picasso et la danse Médiathèque José Cabanis, 8 février 2022, Toulouse. Mardi de l’INA : Toiles Étoiles, Picasso et la danse

Médiathèque José Cabanis, le mardi 8 février à 18:00

Mardi 8 février à 18h L'histoire du Ballet a été marquée par Pablo Picasso, créateur de nombreux décors et costumes. Le peintre, ses créations et ses réflexions ont ainsi été enregistrés à de nombreuses reprises par la télévision et la radio publique française. A l'occasion de « Toiles Etoiles », second volet du cycle Picasso et la danse après Les Saltimbanques (juin 2021), Kader Belarbi, Directeur de la Danse du Théâtre du Capitole, viendra présenter et commenter une sélection d'archives audiovisuelles issues des collections de l'INA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T18:00:00 2022-02-08T20:00:00

