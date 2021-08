Mardi de l’INA : Spécial Grolympiades Médiathèque José Cabanis, 21 septembre 2021, Toulouse.

Mardi de l’INA : Spécial Grolympiades

Médiathèque José Cabanis, le mardi 21 septembre à 17:30

### En partenariat avec le FIFIGROT Pour sa dixième année d’existence à Toulouse, le [FIFIGROT](http://fifigrot.com/) ou festival du film grolandais lance ses propres jeux olympiques : les bien nommées Grolympiades. Pour accompagner ces épreuves loufoques et improbables, les plus grands athlètes de l’absurde se sont donnés rendez-vous dans ce Mardi de l’INA dédié à l’effort inutile : concours du plus gros mangeur de pâté, record de course en marche arrière, avaleurs de vélos et de caddies, ou encore lancers de pantoufles et de boules carrées… Un florilège de grands moments de télévision !

Une anthologie d’exploits inutiles !

Médiathèque José Cabanis toulouse Toulouse



